Наводнение в Приморье: в Уссурийске прорвало дамбу

По данным администрации города, к утру субботы в городе выпало 130 мм осадков при месячной норме 120-130 миллиметров.

Высота прорвавшейся дамбы составляла семь метров, что ниже нынешнего уровня воды в местных реках. Как сообщили агентству ТАСС местные власти, сооружение еще не было достроено.

По данным местных властей, подъем воды в Уссурийске на данный момент остановился, но более десяти населенных пунктов там все еще отрезаны от автомобильного сообщения.

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем проживают почти 180 тысяч человек.

контекст Фото: BBC