Обстрел Херсонской области: погибли шесть мирных жителей, в том числе младенец

Он сообщил, что в ходе артиллерийского обстрела села погибли местный житель, а также семья - муж, жена и их новорожденная дочь, которой было всего 23 дня. Кроме того, в больнице умер 12-летний сын погибших, которого после обстрела госпитализировали в критическом состоянии.