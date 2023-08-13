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Обстрел Херсонской области: погибли шесть мирных жителей, в том числе младенец

rus.tvnet.lv/LETA
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Обстрел в Херсоне 7 августа
Обстрел в Херсоне 7 августа Фото: Reuters/ScanPix

По меньшей мере шесть человек погибли из-за обстрела седа Широкая Балка в Херсонской области утром 13 августа, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет "Медуза".

Он сообщил, что в ходе артиллерийского обстрела села погибли местный житель, а также семья - муж, жена и их новорожденная дочь, которой было всего 23 дня. Кроме того, в больнице умер 12-летний сын погибших, которого после обстрела госпитализировали в критическом состоянии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил в обстреле Широкой Балки российские войска.

По данным украинских властей, в селе Станислав Херсонской области при обстрелах из систем залпового огня погибли двое мужчин, пострадали одна местная жительница.

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