Видео ⟩ Украинские дроны уничтожили российский "Терминатор"

Служба безопасности Украины показало видео на котором видно, как ВСУ используют беспилотники для уничтожения российской бронемашины БМП-Т, известной как "Терминатор". Это уже второй подтвержденный случай такой потери российской армии, сообщает издание Insider.
"Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому "аналоговнету БМПТ "Терминатор-2", - рассказали в ВСУ.
Видно, как военная техника маневрирует по полю, пока ее не подбил украинский дрон. Можно увидеть, как солдаты убегают от подбитого "Терминатора" после удара.
"Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… его тоже поразили специалисты СБУ!" - указали в украинской армии.
Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2» 🔥— СБ України (@ServiceSsu) August 12, 2023
Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.
Підбитого «Термінатора» намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили! pic.twitter.com/4VGC1DhjOb
Когда и где было снято это видео, неясно, отмечает Insider, добавляя, что не смог проверить это самостоятельно.
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