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Видео ⟩ Украинские дроны уничтожили российский "Терминатор"

rus.tvnet.lv
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Украинские дроны уничтожили российский "Терминатор"
Украинские дроны уничтожили российский "Терминатор" Фото: Ekrānuzņēmums no video

Служба безопасности Украины показало видео на котором видно, как ВСУ используют беспилотники для уничтожения российской бронемашины БМП-Т, известной как "Терминатор". Это уже второй подтвержденный случай такой потери российской армии, сообщает издание Insider.

"Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому "аналоговнету БМПТ "Терминатор-2", - рассказали в ВСУ.

Видно, как военная техника маневрирует по полю, пока ее не подбил украинский дрон. Можно увидеть, как солдаты убегают от подбитого "Терминатора" после удара.

"Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… его тоже поразили специалисты СБУ!" - указали в украинской армии.

Когда и где было снято это видео, неясно, отмечает Insider, добавляя, что не смог проверить это самостоятельно.

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