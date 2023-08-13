Видео ⟩ Украинские дроны уничтожили российский "Терминатор"

"Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому "аналоговнету БМПТ "Терминатор-2", - рассказали в ВСУ.

Видно, как военная техника маневрирует по полю, пока ее не подбил украинский дрон. Можно увидеть, как солдаты убегают от подбитого "Терминатора" после удара.

"Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… его тоже поразили специалисты СБУ!" - указали в украинской армии.

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2» 🔥



Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.



Підбитого «Термінатора» намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили! pic.twitter.com/4VGC1DhjOb — СБ України (@ServiceSsu) August 12, 2023

Когда и где было снято это видео, неясно, отмечает Insider, добавляя, что не смог проверить это самостоятельно.