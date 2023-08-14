В Иманте временно перенесут трамвайные остановки

Трамвайные остановки "улица Клейсту" перенесены примерно на 100 метров вперед в направлении центра, а остановки "бульвар Анниньмуйжас" и "улица Даммес" перенесены примерно на 100 метров в направлении Иманты.

В свою очередь в конце августа движение трамваев на этом участке будет организовано по однопутному участку.