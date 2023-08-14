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В Иманте временно перенесут трамвайные остановки

rus.tvnet.lv/LETA
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Знак "Трамвайная остановка"
Знак "Трамвайная остановка" Фото: Evija Trifanova/LETA

С понедельника, 14 августа, из-за перестройки трамвайных рельсов и остановок в Иманте перенесены остановки трамваев 1-го и 5-го маршрута, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Трамвайные остановки "улица Клейсту" перенесены примерно на 100 метров вперед в направлении центра, а остановки "бульвар Анниньмуйжас" и "улица Даммес" перенесены примерно на 100 метров в направлении Иманты.

В свою очередь в конце августа движение трамваев на этом участке будет организовано по однопутному участку.

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