В Иманте временно перенесут трамвайные остановки

С понедельника, 14 августа, из-за перестройки трамвайных рельсов и остановок в Иманте перенесены остановки трамваев 1-го и 5-го маршрута, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Трамвайные остановки "улица Клейсту" перенесены примерно на 100 метров вперед в направлении центра, а остановки "бульвар Анниньмуйжас" и "улица Даммес" перенесены примерно на 100 метров в направлении Иманты.
В свою очередь в конце августа движение трамваев на этом участке будет организовано по однопутному участку.
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