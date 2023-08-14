На побережье Англии найден тотемный столб с надписью на литовском в честь бога балтов

Как и когда он попал на побережье, неизвестно.

Столб высотой 2,4 метра вырезан из цельного дерева. На нем на литовском языке написано: Perkunas 2023. В балтийской мифологии Перкунас - бог-громовержец, властитель воздуха, защитник справедливости.

"Мне нравится то количество фольклора и историй, которое создано этой фигурой", - указывает Сери Хоулбрук, преподаватель фольклора и истории в Университете Хартфордшира.

Местные жители уже смирились с мыслью, что тотемный столб останется в прибрежном пейзаже. Организация, которой принадлежит земля на побережье, подала заявку на получение разрешения, чтобы столб мог остаться.

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