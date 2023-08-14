Смилтенс о формировании нового правительства: Кариньш нарушает Конституцию

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС) в программе TV3 "900 секунд" заявил, что Кариньш, который начал формировать новое правительство, не положив конец существующему правительству, нарушает Конституцию и законы.

"Нам нужна ясность в отношении процесса, сейчас в работе правительства есть параллельные направления. Есть очень важные реформы, которые должны быть начаты немедленно. В попытке сформировать новое правительство нельзя упускать важные вопросы", - подчеркнул Смилтенс.

Он заявил, что министры существующего правительства готовы к работе, но Кариньш объявил о формировании нового правительства, "что является грубым нарушением Конституции".

Смилтенс признал, что работать под руководством Кариньша стало очень сложно, и столь же сложно будет работать в новом правительстве во главе с тем же премьер-министром.

Сегодня ОС попросит о возможности встретиться с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в коалиции, создающую кризис недоверия к государственному управлению и правительству.

Депутат Европарламента, политик Нацобъединения Роберт Зиле также считает, что Кариньш в сложившейся ситуации должен уйти в отставку, что является нормальным политическим процессом.

"Я не помню подобного случая, когда одно правительство работает по четным дням недели, а другое - по нечетным. Кариньш не может руководить двумя правительствами одновременно. Это не в интересах общества и самого Кариньша", - сказал Зиле.

Политик уточнил, что сейчас проходят политические консультации, а не переговоры о формировании нового правительства. Однако если президент примет план Кариньша о новом правительстве, то общество поймет это как "плату за то, что было сделано на президентских выборах".

Зиле скептически относится к возможности продолжения работы Национального объединения в правительстве, возглавляемом Кариньшем.