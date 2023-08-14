Смилтенс о формировании нового правительства: Кариньш нарушает Конституцию

Партии нынешней коалиции - "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение - скептически относятся к возможности работы в новом правительстве во главе с нынешним премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС) в программе TV3 "900 секунд" заявил, что Кариньш, который начал формировать новое правительство, не положив конец существующему правительству, нарушает Конституцию и законы.
"Нам нужна ясность в отношении процесса, сейчас в работе правительства есть параллельные направления. Есть очень важные реформы, которые должны быть начаты немедленно. В попытке сформировать новое правительство нельзя упускать важные вопросы", - подчеркнул Смилтенс.
Он заявил, что министры существующего правительства готовы к работе, но Кариньш объявил о формировании нового правительства, "что является грубым нарушением Конституции".
Смилтенс признал, что работать под руководством Кариньша стало очень сложно, и столь же сложно будет работать в новом правительстве во главе с тем же премьер-министром.
Сегодня ОС попросит о возможности встретиться с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в коалиции, создающую кризис недоверия к государственному управлению и правительству.
Депутат Европарламента, политик Нацобъединения Роберт Зиле также считает, что Кариньш в сложившейся ситуации должен уйти в отставку, что является нормальным политическим процессом.
"Я не помню подобного случая, когда одно правительство работает по четным дням недели, а другое - по нечетным. Кариньш не может руководить двумя правительствами одновременно. Это не в интересах общества и самого Кариньша", - сказал Зиле.
Политик уточнил, что сейчас проходят политические консультации, а не переговоры о формировании нового правительства. Однако если президент примет план Кариньша о новом правительстве, то общество поймет это как "плату за то, что было сделано на президентских выборах".
Зиле скептически относится к возможности продолжения работы Национального объединения в правительстве, возглавляемом Кариньшем.
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