Движение "За!" официально заявило о вхождении в коалицию Рижской думы

Движение "За!" официально заявило о своем участии в новой коалиции Рижской думы.
Исполнительный директор движения Микс Целминьш сообщил агентству LETA, что принято решение продолжить работу в руководстве Рижской думы, реализуя начатые в 2020 году изменения для рижан.
"Мы продолжим начатое в сфере образования, повышая успеваемость учащихся на централизованных экзаменах, привлекая новых учителей и сокращая очереди в детские сады, а также развивая качественную, инклюзивную городскую среду в Риге", - сказал Целминьш.
Начиная с 3 июля, когда мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные") подал в отставку, было сделано все возможное, чтобы сохранить существующую коалицию, но эти попытки не увенчались успехом, заявила сопредседатель "За!" Лайма Гейкина.
"Мы видим, что в этом созыве от нашей партии требуется опыт и компетентность, а также способность доводить дело до конца. Мы не можем отказываться от своих сфер ответственности. Нельзя пренебрегать рижскими школами, и это наш приоритет в Риге", - говорится в заявлении партии.
Политики признают, что обеспокоены включением в коалицию партий "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Для развития Латвии", но считают, что их опыт поможет предотвратить риски коррупции и бесхозяйственности в самоуправлении.
Как сообщалось, новообразованную коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата.
Не сумев добиться прогресса в переговорах с "Прогрессивными", блок из трех партий - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - начал переговоры с другими партиями, представленными в столичном самоуправлении. В коалицию планируется привлечь ЧСР и "Для развития Латвии".
Всего в Рижской думе работает 60 депутатов, поэтому для создания коалиции требуется поддержка как минимум 31 депутата. У "Нового Единства" в настоящее время девять депутатов, у Национального объединения/ЛОР - семь, у "Кода для Риги"- четыре. Таким образом, ядро политической силы новой коалиции имеет 20 голосов депутатов Рижской думы.
Так как у фракции ЧСР пять голосов, у "Для развития Латвии" - три, а у "За!" в Рижской думе два депутата, то половина голосов из 60 для новой коалиции обеспечена.
Независимый депутат Рижской думы Гунтарс Йиргенсонс, покинувший "Согласие", также открыто выражает поддержку новой коалиции.
Вместе с этими независимыми депутатами коалиция будет иметь 32 голоса.
Еще одним возможным партнером по коалиции может стать представитель партии "Консервативные" Валтерс Бергс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!