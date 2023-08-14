Движение "За!" официально заявило о вхождении в коалицию Рижской думы

Как сообщалось, новообразованную коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата.

Не сумев добиться прогресса в переговорах с "Прогрессивными", блок из трех партий - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - начал переговоры с другими партиями, представленными в столичном самоуправлении. В коалицию планируется привлечь ЧСР и "Для развития Латвии".

Всего в Рижской думе работает 60 депутатов, поэтому для создания коалиции требуется поддержка как минимум 31 депутата. У "Нового Единства" в настоящее время девять депутатов, у Национального объединения/ЛОР - семь, у "Кода для Риги"- четыре. Таким образом, ядро политической силы новой коалиции имеет 20 голосов депутатов Рижской думы.

Так как у фракции ЧСР пять голосов, у "Для развития Латвии" - три, а у "За!" в Рижской думе два депутата, то половина голосов из 60 для новой коалиции обеспечена.

Независимый депутат Рижской думы Гунтарс Йиргенсонс, покинувший "Согласие", также открыто выражает поддержку новой коалиции.

Вместе с этими независимыми депутатами коалиция будет иметь 32 голоса.

Еще одним возможным партнером по коалиции может стать представитель партии "Консервативные" Валтерс Бергс.