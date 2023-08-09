Новую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата

Формируемую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата думы, выяснило агентство LETA.
Как сообщалось, не достигнув прогресса на переговорах с "За!/Прогрессивными" о формировании новой коалиции в Рижской думе, блок трех партий начал переговоры с другими представленными в столичной думе партиями.
В коалицию планируется привлечь "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Для развития Латвии" (РЛ).
Представитель движения "За!" Лайма Гейкина тоже склонна поддерживать продолжение работы, а не оставаться в оппозиции. "К сожалению, коллеги из фракции "Прогрессивные" не поддержали наши компромиссные варианты", - отметила Гейкина.
Правление партии еще не приняло решение о дальнейших действиях, но настроено продолжать работу, сказала политик, добавив, что правление планирует в ближайшие дни решить, какими будут дальнейшие действия.
Всего в Рижской думе работает 60 депутатов, поэтому для создания коалиции требуется поддержка как минимум 31 депутата. У "Нового Единства" в настоящее время девять депутатов, у Национального объединения/ЛОР - семь, у "Кода для Риги"- четыре. Таким образом, ядро политической силы новой коалиции имеет 20 голосов депутатов Рижской думы.
Так как у фракции ЧСР пять голосов, у "Для развития Латвии" - три, а у "За!" в Рижской думе два депутата, то половина голосов из 60 для новой коалиции обеспечена.
Поддержку новой коалиции выразил и прежний депутат фракции "Нового Единства" Каспар Спунде. Он вышел из фракции и коалиции, потому что выступал против методов управления мэра Риги Мартиньша Стакиса.
Теперь ясно, что его наблюдения носили почти пророческий характер, признал Спунде. По его словам, в идеале следовало бы достичь договоренности с "Прогрессивными", но, похоже, эта фракция не хочет работать.
Независимый депутат Рижской думы Гунтарс Йиргенсонс, покинувший "Согласие", также открыто выражает поддержку новой коалиции.
Вместе с этими независимыми депутатами коалиция будет иметь 32 голоса.
Еще одним возможным партнером по коалиции может стать представитель партии "Консервативные" Валтерс Бергс. Он признал в беседе с агентством LETA, что к нему обращались, но конкретного предложения пока не поступало.
Бергс пояснил, что, прежде чем напрямую заявить о поддержке новой коалиции, он хотел бы получить ясность относительно ее приоритетов и предстоящей работы. Он хочет сначала понять, какую пользу новая коалиция принесет рижанам, и только потом выразить свою поддержку.
Не исключено, что переговоры ведутся и с другими депутатами думы, так что поддержка новой коалиции может быть еще более значительной.
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