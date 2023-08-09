Новую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата

Поддержку новой коалиции выразил и прежний депутат фракции "Нового Единства" Каспар Спунде. Он вышел из фракции и коалиции, потому что выступал против методов управления мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Теперь ясно, что его наблюдения носили почти пророческий характер, признал Спунде. По его словам, в идеале следовало бы достичь договоренности с "Прогрессивными", но, похоже, эта фракция не хочет работать.

Независимый депутат Рижской думы Гунтарс Йиргенсонс, покинувший "Согласие", также открыто выражает поддержку новой коалиции.

Вместе с этими независимыми депутатами коалиция будет иметь 32 голоса.

Еще одним возможным партнером по коалиции может стать представитель партии "Консервативные" Валтерс Бергс. Он признал в беседе с агентством LETA, что к нему обращались, но конкретного предложения пока не поступало.

Бергс пояснил, что, прежде чем напрямую заявить о поддержке новой коалиции, он хотел бы получить ясность относительно ее приоритетов и предстоящей работы. Он хочет сначала понять, какую пользу новая коалиция принесет рижанам, и только потом выразить свою поддержку.

Не исключено, что переговоры ведутся и с другими депутатами думы, так что поддержка новой коалиции может быть еще более значительной.