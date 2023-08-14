Фото ⟩ Выступлениями Kalush Orchestra и Густаво завершился музыкальный фестиваль TINTE

В этом году фестиваль TINTE завершился рано утром в воскресенье, собрав на двух сценах более десяти артистов, музыкальных объединений и ди-джеев. Главные гости фестиваля Kalush Orchestra из Украины и легенда латвийского хип-хопа Густаво порадовали меломанов в Валмиермуйже великолепным шоу и незабываемым выступлением.
Благодаря благоприятным погодным условиям продюсерам фестиваля удалось реализовать одну из целей этого года - создать великолепную сцену с видеоинсталляциями, не ограниченную крышей и стенами, чтобы еще больше приблизить артистов к зрителям. Старания оценили и музыканты.
Галерея: Фестиваль TINTE
В субботу в Валмиермуйже прошел второй музыкальный фестиваль TINTE. В нем приняли участие Kalush Orchestra, Густаво, rolands če, ZEĻĢIS и Mickeen, Артис Дварионас с проектом Lapsene, валмиерская хип-хоп дива VIŅA, группа Age of Stones, рэпер Денис вместе с Bacha и проет KRATA, а также ди-джеи Магнус Эриньш, Эгонс Рейтерс, @TOMSGREVINS, Funky DJ Elegant и мастера ритма Rihard J Spatz.
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