Фото ⟩ Выступлениями Kalush Orchestra и Густаво завершился музыкальный фестиваль TINTE

Благодаря благоприятным погодным условиям продюсерам фестиваля удалось реализовать одну из целей этого года - создать великолепную сцену с видеоинсталляциями, не ограниченную крышей и стенами, чтобы еще больше приблизить артистов к зрителям. Старания оценили и музыканты.

Галерея: Фестиваль TINTE

В субботу в Валмиермуйже прошел второй музыкальный фестиваль TINTE. В нем приняли участие Kalush Orchestra, Густаво, rolands če, ZEĻĢIS и Mickeen, Артис Дварионас с проектом Lapsene, валмиерская хип-хоп дива VIŅA, группа Age of Stones, рэпер Денис вместе с Bacha и проет KRATA, а также ди-джеи Магнус Эриньш, Эгонс Рейтерс, @TOMSGREVINS, Funky DJ Elegant и мастера ритма Rihard J Spatz.