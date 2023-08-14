Распался третий брак Элины Малыгиной

"Мы поняли, что ошибались, думая, что нас связывает романтическая любовь. Нас связывала и до сих пор связывает настоящая дружба", - сказала Элина.

Как сообщалось, этот брак стал вторым для Рейниса и третьим для Элины. В мае 2011 года Малыгина сыграла свадьбу с театральным режиссером Дж. Дж. Джилинджером. В этом союзе родилась дочь Ханна. Однако супруги развелись, а в октябре 2016 года Элина вышла замуж за миллионера, крупнейшего акционера Olainfarm Валерия Малыгина. 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале предприниматель скончался. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.