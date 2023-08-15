Кабачковый рулет: самый интересный летний рецепт

Когда начинаешь понимать, что пристрастился к кабачкам, то пробуешь все новые рецепты. В этот раз получился кабачковый рулет. Приготовила один - и он был настолько хорош, что сразу же сделала второй. Для начинки подойдет все, что придет на ум - томаты, паприка, что-то из маринадов, мясо. У меня в этот раз максимально просто. Результат порадовал!
Ингредиенты:
Для рулета:
- 0,5 кг кабачков;
- 100 г моркови;
- 150 г муки;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 3 яйца;
- зеленый лук;
- приправа персилад;
- соль.
Для соуса:
- 1 зубчик чеснока;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 1-2 ст. ложки майонеза;
- зелень по вкусу;
- соль.
Приготовление (55 минут):
1. Натереть кабачки и отжать сок. Эти 500 г мы должны получить уже без сока.
2. Почистить и натереть морковь. У меня всю "черную работу" выполнил кухонный комбайн.
3. Мелко нарезать лук. Все поместить в миску. Зелени можно не жалеть и спокойно добавить укроп и петрушку (я взяла то, что было дома).
4. Добавить остальные ингредиенты и аккуратно все перемешать.
5. Разогреть духовку до 180 градусов. Ровно выложить получившуюся массу в форму на бумагу для выпечки.
6. Оставить примерно на 20 минут. Тут стоит добавить, что немного нужно знать свою духовку - главное, чтобы бисквит получился красивого золотистого цвета с обеих сторон.
7. Когда бисквит готов, достаем его из формы и даем немного остыть, а затем освобождаем от бумаги для выпекания.
8. Пока бисквит выпекается или остывает, подготавливаем начинку: выдавливаем зубчик чеснока, добавляем сметану и майонез, мелко нарубленную зелень и соль по вкусу.
9. Готовым соусом смазываем остывший бисквит (но не холодный - теплый!!!), далее скатываем его в рулет.
10. Для начинки рулета можно использовать как другие свежие овощи, так и мясо. Это была максимально простая версия, когда не хочется ничего усложнять.
11. Подавать блюдо можно дополнительно со сметанно-чесночным соусом.
12. Приятного аппетита!
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