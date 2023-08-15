Кабачковый рулет: самый интересный летний рецепт

Ингредиенты:

Для рулета:

0,5 кг кабачков;

100 г моркови;

150 г муки;

3 ст. ложки сметаны;

3 яйца;

зеленый лук;

приправа персилад;

соль.

Для соуса:

1 зубчик чеснока;

3 ст. ложки сметаны;

1-2 ст. ложки майонеза;

зелень по вкусу;

соль.

Приготовление (55 минут):

1. Натереть кабачки и отжать сок. Эти 500 г мы должны получить уже без сока.

2. Почистить и натереть морковь. У меня всю "черную работу" выполнил кухонный комбайн.

3. Мелко нарезать лук. Все поместить в миску. Зелени можно не жалеть и спокойно добавить укроп и петрушку (я взяла то, что было дома).

Фото: Мадара Станкевича

4. Добавить остальные ингредиенты и аккуратно все перемешать.

5. Разогреть духовку до 180 градусов. Ровно выложить получившуюся массу в форму на бумагу для выпечки.

Фото: Мадара Станкевича

6. Оставить примерно на 20 минут. Тут стоит добавить, что немного нужно знать свою духовку - главное, чтобы бисквит получился красивого золотистого цвета с обеих сторон.

Фото: Мадара Станкевича

7. Когда бисквит готов, достаем его из формы и даем немного остыть, а затем освобождаем от бумаги для выпекания.

Фото: Мадара Станкевича

8. Пока бисквит выпекается или остывает, подготавливаем начинку: выдавливаем зубчик чеснока, добавляем сметану и майонез, мелко нарубленную зелень и соль по вкусу.

9. Готовым соусом смазываем остывший бисквит (но не холодный - теплый!!!), далее скатываем его в рулет.

Фото: Мадара Станкевича

10. Для начинки рулета можно использовать как другие свежие овощи, так и мясо. Это была максимально простая версия, когда не хочется ничего усложнять.

Фото: Мадара Станкевича

11. Подавать блюдо можно дополнительно со сметанно-чесночным соусом.

12. Приятного аппетита!

Фото: Мадара Станкевича