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Кабачковый рулет: самый интересный летний рецепт

rus.tvnet.lv Madara Stankeviča
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Фото: Мадара Станкевича

Когда начинаешь понимать, что пристрастился к кабачкам, то пробуешь все новые рецепты. В этот раз получился кабачковый рулет. Приготовила один - и он был настолько хорош, что сразу же сделала второй. Для начинки подойдет все, что придет на ум - томаты, паприка, что-то из маринадов, мясо. У меня в этот раз максимально просто. Результат порадовал! 

Ингредиенты: 

Для рулета:

  • 0,5 кг кабачков;
  • 100 г моркови;
  • 150 г муки;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 3 яйца;
  • зеленый лук;
  • приправа персилад;
  • соль.

Для соуса:

  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 1-2 ст. ложки майонеза;
  • зелень по вкусу;
  • соль.

Приготовление (55 минут):

1. Натереть кабачки и отжать сок. Эти 500 г мы должны получить уже без сока.

2. Почистить и натереть морковь. У меня всю "черную работу" выполнил кухонный комбайн. 

3. Мелко нарезать лук. Все поместить в миску. Зелени можно не жалеть и спокойно добавить укроп и петрушку (я взяла то, что было дома).

Фото: Мадара Станкевича

4. Добавить остальные ингредиенты и аккуратно все перемешать.

5. Разогреть духовку до 180 градусов. Ровно выложить получившуюся массу в форму на бумагу для выпечки.

Фото: Мадара Станкевича

6. Оставить примерно на 20 минут. Тут стоит добавить, что немного нужно знать свою духовку - главное, чтобы бисквит получился красивого золотистого цвета с обеих сторон.

Фото: Мадара Станкевича

7. Когда бисквит готов, достаем его из формы и даем немного остыть, а затем освобождаем от бумаги для выпекания. 

Фото: Мадара Станкевича

8. Пока бисквит выпекается или остывает, подготавливаем начинку: выдавливаем зубчик чеснока, добавляем сметану и майонез, мелко нарубленную зелень и соль по вкусу.

9. Готовым соусом смазываем остывший бисквит (но не холодный - теплый!!!), далее скатываем его в рулет.

Фото: Мадара Станкевича

10. Для начинки рулета можно использовать как другие свежие овощи, так и мясо. Это была максимально простая версия, когда не хочется ничего усложнять.

Фото: Мадара Станкевича

11. Подавать блюдо можно дополнительно со сметанно-чесночным соусом. 

12. Приятного аппетита!

Фото: Мадара Станкевича

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