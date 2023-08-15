"Наша боль очень сильна". Должны ли мировые лидеры начать диалог с "Талибаном"?

Сакина не знает, какой подход к талибам мог бы сработать.

«Если мир признает талибов легитимной властью, они могут либо снять с нас ограничения, либо, наоборот, затянуть еще крепче», — говорит она с неуверенностью и беспокойством, свойственными всем обсуждениям этой тяжелой дилеммы.

Талибы настаивают, что такие вопросы, как права женщин в Афганистане, – сугубо внутреннее дело страны, которое не касается международного сообщества.

«Фокусировать внимание на одном этом вопросе — это просто предлог», — утверждает представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.

Он ответил на вопросы Би-би-си, находясь в городе Кандагар, где проживает верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

Муджахид настаивает, что нынешнее правительство давно должно было быть признано.

«Мы добились прогресса в отдельных областях, и мы также решим и этот вопрос», - уверяет он.

Как вести диалог?

Дилемма о том, вести ли диалог с «Талибаном», является камнем преткновения для многих групп людей по всему миру, которым небезразлично будущее Афганистана.

В их числе глубоко ожесточенная и до сих пор не оправившаяся от потрясения афганская диаспора, которая была вынуждена бежать из страны, когда талибы – уже во второй раз – пришли к власти 15 августа 2021 года.