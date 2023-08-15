Пять ценных лекарственных растений, которые нужно собрать в августе

Любой лечебный травяной чай рекомендуется использовать не дольше 1-2 недель, а затем перейти на другой. При длительном применении одного вида препаратов они постепенно теряют свое терапевтическое действие в организме.

Три золотых совета по сбору лекарственных трав:

1. Наиболее подходящее время сбора с 11:00 до 14:00, когда высыхает утренняя роса. Если растения собирать после дождя, в вечерние или утренние часы, они будут намокать, хуже сохнуть и при хранении могут покрыться плесенью.

2. Подходящее место для сушки - тенистое, темное, но хорошо проветриваемое помещение. Пересушивать растение нельзя. Гораздо важнее следить, чтобы влажные лекарства не попали в закрытую тару, где предполагается хранить травяные чаи.

3. Собранные фиточаи и фитопрепараты рекомендуется использовать в течение 1-2 лет. Чем дольше хранятся лекарства, тем больше теряются их лечебные свойства.