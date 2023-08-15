Пять ценных лекарственных растений, которые нужно собрать в августе

Люди очень часто просят фармацевта в аптеке порекомендовать средство от расстройств пищеварительного тракта или вызванной стрессом бессонницы и нервозности. Это распространенные жалобы, которые затрагивают почти каждого хотя бы раз в жизни. Конечно, выбор препаратов в аптеке большой, в том числе и различные травяные чаи. Часть ценных лекарственных растений можно собирать уже сейчас, в августе.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня рассказывает, какие ценные лекарственные растения, собранные в августе, помогают уменьшить расстройства пищеварительного тракта или проблемы, связанные с бессонницей.
1. Зверобой успокаивает и улучшает настроение
О зверобое можно сказать одно - это хороший природный антидепрессант, который обладает успокаивающим действием, способен уменьшать нервное напряжение, проявления неврозов, предотвращает бессонницу, нарушения сна, снимает головную боль и способствует улучшению самочувствия. женщин в период менопаузы. Однако список ценных свойств зверобоя намного длиннее. "Чай из зверобоя рекомендуется как противовоспалительное средство для улучшения работы желудка и кишечника. Поскольку зверобой обладает защитными и спазмолитическими свойствами слизистой оболочки желудка, он поможет в ситуациях, когда наблюдается повышенное содержание кислоты в желудке и изжога. Зверобой также обладает антисептическими, тканезаживляющими, регенерирующими свойствами, поэтому настой этого растения также будет полезен для лечения ран, ожогов, воспалений ротовой полости (стоматита)", - о широком спектре применения зверобоя рассказывает фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
С осторожностью следует применять зверобой при применении гормональных средств, а также в период беременности. Тем, кто употребляет в летний сезон отвар зверобоя, настои или травяные сборы, содержащие зверобой, следует учитывать, что он может повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, и кожа может быстрее сгореть на солнце.
2. Тысячелистник - универсальное лекарственное растение
С таким же успехом тысячелистник можно было бы назвать универсальным доктором растительного царства в том смысле, что его можно использовать в различных случаях ухудшения здоровья. "Если необходимо стимулировать процессы пищеварения, улучшить аппетит, нормализовать болезненные и длительные менструации, способствовать заживлению ран, очистить организм и состав крови - препараты тысячелистника должны быть в наличии", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастиня. Это лекарственное растение может похвастаться своими противовоспалительными, бактерицидными и противоаллергическими свойствами и, конечно же, с наступлением холодного времени года чай из тысячелистника помогает лечить кашель, насморк, также его рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях.
Следует соблюдать осторожность при приеме тысячелистника во время беременности, так как концентрированный чай и настой из тысячелистника могут вызвать сокращение мышц матки.
3. Полынь - горькая и ценная
Август - подходящее время для сбора полыни - благодаря горьким веществам, содержащимся в этом растении, оно полезно для улучшения пищеварения и улучшения аппетита. "Если есть чувство дискомфорта в животе, которое иногда вызвано перистальтикой или кишечными коликами, поможет полынь. Это растение также обладает желчегонным действием, его также рекомендуют использовать для лечения анемии и при бронхитах", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Следует соблюдать осторожность с полынью, если есть склонность к употреблению травяных сборов или травяных чаев в больших количествах. Полынь - ядовитое растение, употреблять ее следует умеренно и в малых дозах.
4. Вереск цветет! И для красоты, и для пчел, и для лечения кашля
Если приготовить отвар или настой из цветков вереска, то получится средство, обладающее противовоспалительным, отхаркивающим, антибактериальным и противоревматическим действием. "Для страдающих ревматизмом рекомендуется делать ванночки из цветков вереска - 50 г высушенных цветков вереска заливают 3 литрами кипятка, настаивают полчаса, затем процеживают через сито и добавляют в воду для ванны. Такая ванна может помочь улучшить самочувствие, а также немного снизить кровяное давление, улучшить сон и успокоить", - советует фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Вересковый мёд также обладает многими ценными свойствами - его рекомендуют использовать в питании больным подагрой, ревматизмом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при бронхитах и астме. Также баночку верескового меда можно подарить людям, ежедневно подвергающимся большому стрессом, так как он помогает при бессоннице, головных болях, неврастении.
Вы должны быть осторожны с вереском, если вы страдаете регулярными запорами, пониженной кислотностью желудка или острым гастритом. В таких случаях не рекомендуется употреблять вересковый чай.
5. Ромашка лекарственная - один чай с двойным действием
Ромашковый чай можно купить в аптеке. Это растение является классикой лекарственных растений. Ромашка лекарственная обладает успокаивающими, антисептическими, ранозаживляющими и пищеварительными свойствами. "Ромашка также широко используется", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастиня. «Можно приготовить и чай, и настой. Компрессы из ромашкового чая помогают при болях в суставах и растяжениях связок. Если глаза устали, можно прикладывать к ним прохладные компрессы из отвара ромашки. Если у вас проблемы с опорожнением кишечника, ромашка хороша как при запорах, так и при диарее - важно только знать, как правильно заваривать чай. При диарее помогает крепкий ромашковый чай, приготовленный путем кипячения лекарственного растения, а при запорах - настой ромашки, приготовленный путем заливки лекарственного средства кипятком и оставления его настояться на 10 минут.
Любой лечебный травяной чай рекомендуется использовать не дольше 1-2 недель, а затем перейти на другой. При длительном применении одного вида препаратов они постепенно теряют свое терапевтическое действие в организме.
Три золотых совета по сбору лекарственных трав:
1. Наиболее подходящее время сбора с 11:00 до 14:00, когда высыхает утренняя роса. Если растения собирать после дождя, в вечерние или утренние часы, они будут намокать, хуже сохнуть и при хранении могут покрыться плесенью.
2. Подходящее место для сушки - тенистое, темное, но хорошо проветриваемое помещение. Пересушивать растение нельзя. Гораздо важнее следить, чтобы влажные лекарства не попали в закрытую тару, где предполагается хранить травяные чаи.
3. Собранные фиточаи и фитопрепараты рекомендуется использовать в течение 1-2 лет. Чем дольше хранятся лекарства, тем больше теряются их лечебные свойства.
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