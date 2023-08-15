Вт, 15.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ На авиашоу в США пилоту и пассажиру пришлось катапультироваться из советского истребителя

TVNET/BBC rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу на авиашоу Thunder Over Michigan в Мичигане разбился советский истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает ВВС.

После катапультирования они приземлились на парашютах. После этого пилота и пассажира в качестве меры предосторожности доставили в больницу, при этом информации о травмах не было.

Самолет разбился неподалеку на автостоянке, упав на несколько пустых автомобилей, после чего загорелся. Над местом аварии поднялось густое облако дыма.

По счастливой случайности истребитель не упал на находящийся рядом жилой дом, указали местные власти.

Причина аварии неизвестна. Ведется расследование.

Истребителем управлял пилот морских сил США в отставке Дэн Файлер, который коллекционирует истребители советского производства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх