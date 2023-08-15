Видео ⟩ На авиашоу в США пилоту и пассажиру пришлось катапультироваться из советского истребителя

После катапультирования они приземлились на парашютах. После этого пилота и пассажира в качестве меры предосторожности доставили в больницу, при этом информации о травмах не было.

Самолет разбился неподалеку на автостоянке, упав на несколько пустых автомобилей, после чего загорелся. Над местом аварии поднялось густое облако дыма.

По счастливой случайности истребитель не упал на находящийся рядом жилой дом, указали местные власти.

Причина аварии неизвестна. Ведется расследование.

Истребителем управлял пилот морских сил США в отставке Дэн Файлер, который коллекционирует истребители советского производства.