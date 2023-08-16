18 августа в Плявниеках пройдет "вкусное" благотворительное мероприятие

"Pļavnieku tirgus - латвийская компания, и мы хотим поддерживать добрые дела, которые делают сильные, харизматичные и целеустремленные люди в Латвии. Мы ценим людей, которые вне зависимости от реальной жизни и повседневных обстоятельств ищут вдохновение и положительные впечатления.

Pļavnieku tirgus предлагает вкусности не только латвийских производителей, но и деликатесы других культур страны. Мы хотим познакомить людей с колоритной украинской кухней, которую во время мероприятия представит хозяйка Мария", - рассказывает инициатор благотворительной кампании и член правления Pļavnieku tirgus Эрик Эртманис.

"Украинская кухня богата, нам по вкусу сытная еда. Приглашаю ее попробовать!" - отмечает Мария Конягина, которая открыла кафе в Алуксне.

Так, 18 августа с 16:00 до 19:00, отведав настоящий украинский борщ на Плявниекском рынке (улица Сахарова, 30, Рига), у каждого появится возможность поддержать инициативу украинки Марии Конягиной - развить развлекательные мероприятия для детей в Алуксненском крае.

На месте можно будет сделать пожертвование ассоциации "Хочу помочь беженцам", тем самым предоставив владелице Марии Конягиной возможность воплотить в жизнь идею мероприятий для украинских детей, которые в настоящее время проживают в Алуксненском крае.

Мероприятие организует Pļavnieku tirgus в сотрудничестве с обществом Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") и латвийской компанией GEMOSS.