Рекорды жары: среда станет самым теплым днем в году

В среду, 16 августа, в большинстве регионов Латвии воздух прогреется до +31...+34 градусов, и во многих местах это будет самый теплый день в году, прогнозируют синоптики.
Сегодня ожидаются рекорды тепла, когда может быть побит прежний рекорд - +33,2 градуса в этот день в 1939 году в Руене.
Прохладнее будет в Курземе и местами на Видземском побережье, где воздух охладит ветер с моря. На Курземском побережье температура, скорее всего, не превысит +23 градуса.
На большей части территории страны будет преобладать слабый и умеренный южный ветер. Погода будет преимущественно сухой и солнечной. В первой половине дня небольшой дождь возможен только в Курземе.
В Риге сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха может повыситься до +33 градусов.
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