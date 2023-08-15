Рекорды жары: среда станет самым теплым днем в году

Сегодня ожидаются рекорды тепла, когда может быть побит прежний рекорд - +33,2 градуса в этот день в 1939 году в Руене.

Прохладнее будет в Курземе и местами на Видземском побережье, где воздух охладит ветер с моря. На Курземском побережье температура, скорее всего, не превысит +23 градуса.

На большей части территории страны будет преобладать слабый и умеренный южный ветер. Погода будет преимущественно сухой и солнечной. В первой половине дня небольшой дождь возможен только в Курземе.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха может повыситься до +33 градусов.