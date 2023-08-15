Кандидатуру Силини на пост премьера позитивно оценивают "Прогрессивные" и СЗК

"Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) положительно относятся к возможной кандидатуре министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство") на пост премьер-министра.
Как сообщил агентству ЛЕТА председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс, сотрудничество партии с Силиней как в должности министра благосостояния, так и на партийных переговорах, организованных "Новым Единством", было положительным.
По словам Бришкенса, Силиня будет сильным кандидатом на пост премьер-министра, так как имеет большой опыт работы в предыдущем правительстве, будучи одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Кришьяниса Кариньша, а также опыт работы министром уже в этом правительстве.
По мнению политика, положительно следует оценивать и выдвижение премьера-женщины, что стало бы хорошим сигналом с точки зрения гендерного равенства.
В то же время "Прогрессивным" сложно представить себе "топового" политика "Нового Единства", против которого у партии были бы принципиальные возражения, признал Бришкенс.
Неофициально отмечается, что и СЗК положительно оценивает Силиню как кандидата "нового поколения".
Силиня также неофициально упоминалась в кулуарах как один из возможных кандидатов на пост премьер-министра.
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