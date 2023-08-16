Энергетические вампиры по знаку Зодиака - с кем надо быть осторожнее?

Чаще всего Скорпионы выбирают нерешительных людей, волю которых подавить проще простого, но порой вступают в схватку с сильными соперниками, если задета их честь.

Стрелец

Стрельцам чаще всего хватает собственных сил и энергии, поэтому им нет необходимости "заряжаться" от окружающих. Тем не менее они могут питаться чужими эмоциями во время жарких споров и конфликтов. Избежать оттока энергии в общении с такими людьми непросто, ведь Стрельцы привыкли добиваться истины, а значит - будут забирать энергию у оппонента до тех пор, пока не поставят точку в разговоре.

Козерог

Козероги чаще всего делятся своей энергией с окружающими, однако делают это лишь в случае необходимости.

В целом эти представители зодиакального круга считаются безопасными, но могут доставить проблемы, если будут занимать высокие должности.

Их стиль правления авторитарен, и его можно спутать с попытками присвоить себе чужую энергию и силы.

Водолей

Позитивные Водолеи выступают донорами. Переизбыток жизненной энергии делает их дружелюбными, поэтому опасаться за свое самочувствие при общении с Водолеями не стоит. Тем, кому не хватает собственных сил, астрологи рекомендуют подружиться с представителем этого созвездия.

Рыбы

Рыб нередко называют эмоциональными вампирами, и это не случайно.

Представители этого знака часто жалуются на жизнь, пытаясь переложить проблемы на окружающих, заручиться их сочувствием и помощью.

При общении с Рыбами важно быть начеку, чтобы не поддаться на манипуляции и не стать донорами энергии на длительное время.