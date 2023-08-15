Погранохрана мобилизует находящихся на службе пограничников

С сегодняшнего дня, 15 августа, Государственная пограничная охрана мобилизует дополнительно находящихся на службе пограничников для укрепления охраны внешней государственной границы, сообщила главный инспектор отдела стратегического развития и общественных отношений Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.
Такое решение принято в связи со стремительным ростом числа гибридных угроз на латвийско-белорусской границе за прошедшие сутки, когда констатировано 96 попыток незаконного пересечения государственной границы Латвии, а также с возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегальных иммигрантов и информацией о рисках, которая свидетельствует о возможном усилении гибридной угрозы.
На данный момент прекращается предоставление ежегодного отпуска сотрудникам Государственной погранохраны, а сотрудники, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, отзываются из него.
Государственная пограничная охрана также запросила дополнительную поддержку Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
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