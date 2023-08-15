Погранохрана мобилизует находящихся на службе пограничников

Такое решение принято в связи со стремительным ростом числа гибридных угроз на латвийско-белорусской границе за прошедшие сутки, когда констатировано 96 попыток незаконного пересечения государственной границы Латвии, а также с возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегальных иммигрантов и информацией о рисках, которая свидетельствует о возможном усилении гибридной угрозы.