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Погранохрана мобилизует находящихся на службе пограничников

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Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы.
Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы. Фото: Ivars Soikāns/LETA

С сегодняшнего дня, 15 августа, Государственная пограничная охрана мобилизует дополнительно находящихся на службе пограничников для укрепления охраны внешней государственной границы, сообщила главный инспектор отдела стратегического развития и общественных отношений Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

Такое решение принято в связи со стремительным ростом числа гибридных угроз на латвийско-белорусской границе за прошедшие сутки, когда констатировано 96 попыток незаконного пересечения государственной границы Латвии, а также с возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегальных иммигрантов и информацией о рисках, которая свидетельствует о возможном усилении гибридной угрозы.

На данный момент прекращается предоставление ежегодного отпуска сотрудникам Государственной погранохраны, а сотрудники, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, отзываются из него.

Государственная пограничная охрана также запросила дополнительную поддержку Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

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