Нового мэра Риги выберут в четверг

В четверг, 17 августа, в 10:00, состоится заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра Риги.
В повестке дня только один вопрос - выборы мэра.
Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").
Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.
Как сообщалось, если Кирсис станет мэром, количество вице-мэров в Рижской думе может сократиться.
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