Нового мэра Риги выберут в четверг

В повестке дня только один вопрос - выборы мэра.

Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.

Как сообщалось, если Кирсис станет мэром, количество вице-мэров в Рижской думе может сократиться.