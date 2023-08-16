Журналистка Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, пытались отравить

В статье, опубликованной в «Медузе» (внесена в реестр «иноагентов» и нежелательных организаций), она рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось во время поездки в Мюнхен в октябре 2022 года.

В Германии Костюченко оказалась, после того как не смогла вернуться в Россию из командировки в Украину. Она стала одной из немногих российских журналисток, которые смогли пересечь границу и опубликовала четыре больших материала, в том числе о жизни в оккупированном Херсоне. После этого ей сообщили, что ее жизни угрожает опасность, и ей нужно срочно покинуть Украину, а возвращаться в Россию нельзя.

Костюченко почувствовала себя плохо спустя несколько месяцев после переезда, на вокзале в Мюнхене. Потом ее самочувствие только ухудшалось: «Я проснулась от боли в животе. Она была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали. Я попыталась сесть и легла обратно. Голова кружилась так, что комната, казалось, вращается».