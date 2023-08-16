"Я никуда не исчезну": станет ли Кариньш министром в новом правительстве?

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma Кариньш сказал, что перед тем, как объявить о своей отставке, он подумал и решил, что, если будет новое правительство, то он хотел бы способствовать тому, чтобы был и новый премьер.

"Ни я, ни моя партия никуда не исчезнем - мы просто немного изменимся и будем двигаться вперед", - сказал Кариньш.

Кариньш не считает, что лето, потраченное на переговоры и попытки убедить партнеров по прежней коалиции, - потерянное время. Он уверен, что новое правительство удастся сформировать быстро, не затягивая принятие важных решений.

"Ни в коем случае у нас не будет технического бюджета. Есть все шансы договориться о новом правительстве к тому моменту, когда в первые недели сентября вновь соберется Сейм", - сказал Кариньш.

На вопрос о том, готов ли он стать министром нового правительства, Кариньш не дал прямого ответа, отметив, что "найдет свое место, как лучше помочь".

"Сейчас я жду, когда мы сможем выдвинуть кандидатуру моего преемника, которому я хочу помочь добиться успеха", - сказал Кариньш.

На вопрос о прозвучавшей информации о том, что он хотел бы стать министром иностранных дел, Кариньш не дал конкретного ответа, подчеркнув, что все должно происходить шаг за шагом.

Как сообщалось, "Новое Единство" планирует объявить своего кандидата на пост премьер-министра уже сегодня, 16 августа.