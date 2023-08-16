Видео ⟩ Группу The Killers освистали во время концерта за приглашение на сцену барабанщика-россиянина

"Добрые люди из Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что сначала толпа была не против, чтобы на сцену вышел один из зрителей. Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, мог быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", - сказано в заявлении группы.