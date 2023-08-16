Американскую группу The Killers освистали во время концерта, когда они пригласили фаната из России присоединиться к ним на сцене, сообщает издание Insider. Теперь участники группы в Instagram принесли свои извинения за случившееся.
Видео ⟩ Группу The Killers освистали во время концерта за приглашение на сцену барабанщика-россиянина
15 августа группа The Killers выступила в Озургети, Грузия, - там и случился этот инцидент. Группа уже традиционно приглашает своих фанатов выступить вместе с ними на сцене. Солист Брэндон Флауэрс обратил внимание на поклонника с плакатом: "Если судьба благосклонна, я стану вашим барабанщиком сегодня".
Выяснив, что фанат является гражданином России, Флауэрс, как сообщают очевидцы, сказал, что у него нет с этим проблем, и поинтересовался, не против ли зрители, что они сыграют вместе. В ответ часть толпы начала кричать и свистеть, требуя, чтобы россиянин покинул сцену, пишет "Настоящее время".
Несмотря на это, группа все же сыграла одну из своих композиций вместе с приглашенным российским фанатом, после чего солист заявил, что считает поклонников группы "братьями и сестрами" и не поддерживает разделение людей из-за стран и границ.
В ответ на это, как рассказали Telegram-каналу Paper Kartuli присутствовавшие на концерте люди, последовали негативные отзывы части зала. Telegram-канал Formula сообщил, что были и те, кто покинул концерт из-за случившегося.
Также сообщается, что грузинская радиостанция "Тбилиси" заявила, что больше не будет ставить в эфир песни The Killers.
#Russia|n drummer at The Killers concert spoke about the Russian-#Georgia|n "friendship", which caused public protests pic.twitter.com/bVf7TMrFFw— Mtavari TV (@MtavariChannel) August 15, 2023
На следующий день после концерта группа в своем Instagram опубликовала сторис, извинившись за произошедшее.
"Добрые люди из Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что сначала толпа была не против, чтобы на сцену вышел один из зрителей. Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, мог быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", - сказано в заявлении группы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!