Херманис поставит "Страну глухих" с Хаматовой на латышском языке

16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра.
Новый Рижский театр (JRT) уже седьмой год находится в других помещениях. Руководство надеется, что в этом сезоне театр наконец вернется в историческое здание на улице Лачплеша:
"Строители и заказчик Valsts nekustamie īpašumi подтверждают, что работы идут по плану, который предусматривает ввод здания в эксплуатацию в декабре этого года. Согласно обещаниям, театр на улице Лачплеша планируется открыть для зрителей в марте 2024 года. В настоящее время выполнено 84% всех запланированных ремонтных работ. Мы надеемся, что все участники сдержат свои обещания. Планируем, что уже в декабре зрители смогут купить билеты на первые новые постановки на улице Лачплеша в марте 2024 года".
В новом сезоне предлагается пять новых постановок на улице Миера:
- "Серое лето, солнечная зима" (авторы - Гердс Лапошка и Матис Озолс, режиссер - Гердс Лапошка);
- "Битва гигантов" (автор и режиссер - Мария Линарте);
- "Пеликаны и виноград" (автор - Рекс Пикеттс, режиссер - Алвис Херманис);
- "Феликс, Анатолий и Илона" (автор - Юстине Клява, режиссер - Айк Карапетян).
- "Страна глухих" (авторы - Рената Литвинова, Валерий Тодоровский, режиссер - Алвис Херманис).
*"Страна глухих" - художественный фильм режиссера Валерия Тодоровского. Он был снят по мотивам повести Pенаты Литвинoвой (уехавшей из России после начала войны, осудившей агрессию и проживающей в настоящее время в Париже) "Oбладать и принадлежать". Главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова, ныне актриса Нового Рижского театра.
В спектакле "Страна глухих" Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии в фильм Валерия Тодоровского 1998 года.
В ролях - Чулпана Хаматова, Каспарс Знотиньш, Лолита Курпниеце, Том Харьо.
Премьера состоится в Малом зале 14 ноября 2023 года.
Билеты на спектакли в октябре и ноябре, а также на все новые постановки будут доступны с 22 августа. Далее на улице Лачплеша будут представлены новинки. Работа над ними уже началась в предыдущие сезоны, и последовательность ее завершения будет зависеть от технических условий при возвращении в историческое здание.
Запланированы такие спектакли, как: "Секта толкователей снов" (Милорад Павич), "Идиот. Начало (Федор Достоевский), "Аркадия" (Том Стопард), "Маленькие лисички" (Лилиана Хелмане) и другие. Подробнее здесь.
Девиз JRT на данный момент: "Театр, который помогает жить". Художественный руководитель Алвис Херманис добавляет: "У нас точно нет планов стать лучшим театром Европы или мира в ближайшие пять лет. Наша единственная цель - играть в театре для нашей латвийской публики".
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