Херманис поставит "Страну глухих" с Хаматовой на латышском языке

*"Страна глухих" - художественный фильм режиссера Валерия Тодоровского. Он был снят по мотивам повести Pенаты Литвинoвой (уехавшей из России после начала войны, осудившей агрессию и проживающей в настоящее время в Париже) "Oбладать и принадлежать". Главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова, ныне актриса Нового Рижского театра.

В спектакле "Страна глухих" Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии в фильм Валерия Тодоровского 1998 года.

В ролях - Чулпана Хаматова, Каспарс Знотиньш, Лолита Курпниеце, Том Харьо.

Премьера состоится в Малом зале 14 ноября 2023 года.

Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

Билеты на спектакли в октябре и ноябре, а также на все новые постановки будут доступны с 22 августа. Далее на улице Лачплеша будут представлены новинки. Работа над ними уже началась в предыдущие сезоны, и последовательность ее завершения будет зависеть от технических условий при возвращении в историческое здание.

Запланированы такие спектакли, как: "Секта толкователей снов" (Милорад Павич), "Идиот. Начало (Федор Достоевский), "Аркадия" (Том Стопард), "Маленькие лисички" (Лилиана Хелмане) и другие. Подробнее здесь.

Девиз JRT на данный момент: "Театр, который помогает жить". Художественный руководитель Алвис Херманис добавляет: "У нас точно нет планов стать лучшим театром Европы или мира в ближайшие пять лет. Наша единственная цель - играть в театре для нашей латвийской публики".