"Шуток не будет": Кариньш об усилении границы с Беларусью

Как сообщалось, принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная охрана мобилизовала дополнительные силы для усиления охраны внешней границы.

Такое решение принято в связи с быстро нарастающей угрозой на латвийско-белорусской границе, а также возросшим участием белорусских властей в организации потока нелегальных мигрантов.

Государственная пограничная охрана также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

Как сообщалось, в этом году предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5799 лицами, а 292 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.