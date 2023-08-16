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"Шуток не будет": Кариньш об усилении границы с Беларусью

rus.tvnet.lv/LETA
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Paula Čurkste/LETA

Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе - это проактивные действия и сигнал, что "шуток не будет", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Как сообщалось, принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная охрана мобилизовала дополнительные силы для усиления охраны внешней границы.

Такое решение принято в связи с быстро нарастающей угрозой на латвийско-белорусской границе, а также возросшим участием белорусских властей в организации потока нелегальных мигрантов.

Государственная пограничная охрана также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

Как сообщалось, в этом году предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5799 лицами, а 292 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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