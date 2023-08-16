Страны Балтии и Польша обсудят закрытие границ с Беларусью

По ее словам, речь идет о "региональном решении".

"Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас на техническом уровне координируем технические шаги, алгоритмы, как будет выглядеть принятие такого регионального решения, если страны Балтии и Польша будут делать это одновременно", - сказала она журналистам в среду перед заседанием кабинета министров.

"Хочу заверить вас, что мы работаем над этим на техническом уровне и на политическом - на 28 [августа] запланирована встреча в Варшаве, где будут присутствовать министры стран Балтии и Польши, и мы выработаем последние штрихи, как должен выглядеть так называемый синхрон", - отметила она.

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичус заявил, что одновременное закрытие всех шести пунктов пропуска на границе с Беларусью создаст большие организационные проблемы.

В среду, 16 августа, министры Литвы приняли решение о закрытии с пятницы пунктов пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью. Остаются открытыми четыре пункта: "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас" и "Шальчининкай".