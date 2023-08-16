Страны Балтии и Польша обсудят закрытие границ с Беларусью

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, последние штрихи будут согласованы в конце этого месяца в Варшаве, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По ее словам, речь идет о "региональном решении".
"Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас на техническом уровне координируем технические шаги, алгоритмы, как будет выглядеть принятие такого регионального решения, если страны Балтии и Польша будут делать это одновременно", - сказала она журналистам в среду перед заседанием кабинета министров.
"Хочу заверить вас, что мы работаем над этим на техническом уровне и на политическом - на 28 [августа] запланирована встреча в Варшаве, где будут присутствовать министры стран Балтии и Польши, и мы выработаем последние штрихи, как должен выглядеть так называемый синхрон", - отметила она.
Вице-министр внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичус заявил, что одновременное закрытие всех шести пунктов пропуска на границе с Беларусью создаст большие организационные проблемы.
В среду, 16 августа, министры Литвы приняли решение о закрытии с пятницы пунктов пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью. Остаются открытыми четыре пункта: "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас" и "Шальчининкай".
По словам министра, об этом решении будет сообщено общественности более подробно, чтобы не создавать неудобств.
"Конечно, наша главная задача и цель состоит в том, чтобы на границе было как можно больше пограничников, поскольку там необходимо наибольшее количество сотрудников", - сказала министр.
Правительство приняло решение о временном закрытии двух пунктов "в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз".
Движение транспорта будет перенаправлено на пограничный пункт "Мядининкай", реконструкция которого уже подходит к концу.
Решение о закрытии КПП было принято в связи с возможными угрозами, связанными с переброской в Беларусью части наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси находится около 4 тыс. наемников ЧВК "Вагнер", часть из них - вблизи литовско-польской границы. Глава Службы охраны госграницы Литвы утверждает, что число наемников может достигать 4,5 тыс. человек.
С весны прошлого года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. По данным белорусских властей, в этом году безвизовым режимом воспользовались 170 тыс. литовцев, а по данным белорусских пограничников, с апреля прошлого года - уже более 400 тыс. литовцев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!