Силиня рассказала, какие партии видит ядром правительства

Сегодня на пресс-конференции политик заявила, что надеется также на вхождение в коалицию "Объединенного списка" и Национального объединения.

В то же время ядро формирующегося правительства составляют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", и поэтому "мы можем рассчитывать на определенное большинство голосов", чтобы без излишних проволочек предложить такое большинство президенту Эдгару Ринкевичу, сказала Силиня

Уже сообщалось, что сегодня, 16 августа, на общем собрании "Нового Единства" и на заседании думы "Единства" принято решение выдвинуть министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом на должность премьер-министра.

Ранее кандидатуру Силини на пост премьер-министра поддержала и парламентская фракция "Нового Единства".

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил в понедельник, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность. В четверг Кариньш подаст документ об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.