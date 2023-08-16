Политолог: шансы стать премьером у Силини велики

Он пояснил, что когда правительство уходит в отставку, возможности всех партий уравниваются, и каждая может выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. Поэтому еще не очевидно, что президент Эдгар Ринкевич поручит Силине формирование правительства.

В то же время Раевскис признал, что, вполне вероятно, только "Объединенный список" (ОС) может выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, поскольку Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" вроде бы готовы работать в правительстве во главе с премьер-министром от "Нового Единства". Если ОС не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра, то инициатива будет в руках "Нового Единства".

По словам политолога, в первую очередь все решат переговоры с партиями, потому что президент должен понять, сможет ли названный им кандидат в премьеры сформировать правительство большинства.