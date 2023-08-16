Политолог: шансы стать премьером у Силини велики

Если другие партии не выдвинут своих кандидатов на пост премьер-министра, кандидат от "Нового Единства" Эвика Силиня имеет большие шансы быть приглашенной для формирования нового правительства, заявил агентству LETA политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис.
Он пояснил, что когда правительство уходит в отставку, возможности всех партий уравниваются, и каждая может выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. Поэтому еще не очевидно, что президент Эдгар Ринкевич поручит Силине формирование правительства.
В то же время Раевскис признал, что, вполне вероятно, только "Объединенный список" (ОС) может выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, поскольку Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" вроде бы готовы работать в правительстве во главе с премьер-министром от "Нового Единства". Если ОС не выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра, то инициатива будет в руках "Нового Единства".
По словам политолога, в первую очередь все решат переговоры с партиями, потому что президент должен понять, сможет ли названный им кандидат в премьеры сформировать правительство большинства.
По мнению Раевскиса, 52 голоса, которые будут у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" - слишком нестабильное большинство. Именно поэтому предпринимаются усилия по привлечению в коалицию четвертого партнера. Раевскис высказал мысль, что возможна коалиция либо "Нового Единства", СЗК, ОС и "Прогрессивных", либо "Нового Единства", СЗК, ОС и Национального объединения.
Раевскис полагает, что "Прогрессивные" могут быть оставлены вне коалиции из-за конфликтов между ними и "Новым Единством" в Рижской думе.
С другой стороны, на вопрос, будет ли Силиня хорошим кандидатом на пост премьер-министра, Раевскис ответил, что Силиня - неплохой выбор, в котором есть как плюсы, так и минусы. В качестве плюса Раевскис отменил ее многолетний опыт работы в должности парламентского секретаря премьер-министра, что является непростой должностью и требует умения вести переговоры со всеми политическими силами. В качестве плюса Раевскис упомянул также, что Силиня избрана в Сейм. Минусом же является ее недолгий опыт на должности министра.
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