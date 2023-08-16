Число погибших при пожаре на Мауи выросло до 106. Опознаны первые жертвы

Визит президента США

Президент Байден, которого обвиняли в запоздалой реакции на гавайскую трагедию, сказал, что откладывал свой визит, чтобы не мешать работе поисковых групп Фото: EPA

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, которые начинают получать уведомления о смерти своих близких, — сказал мэр округа Мауи Ричард Биссен. —Мы все молимся, чтобы они могли найти утешение в это самое трудное для них время».

Он также сказал, что власти опознали останки еще трех человек и что в самое ближайшее время будут проинформированы их родственники.

Президент США Джо Байден заявил, что отправится на Гавайи «как только сможет». Во вторник 15 августа он заявил, что не торопился с поездкой, главным образом, потому, что ее организация отвлечет ресурсы и внимание от оказания пострадавшим гуманитарной помощи. В этом визите его будет сопровождать первая леди Джилл Байден.

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

«Я не хочу мешать. Я был в слишком многих зонах бедствия, — сказал Байден. — Я хочу быть уверен, что мы не помешаем продолжающимся работам по восстановлению».

Он также отметил, что для восстановительных работ будут использованы все имеющиеся федеральные средства в регионе, включая вооруженные силы США и береговую охрану.

«10-20 тел в день»

Поисковым группам приходится работать в очень сложных условиях, тем более, что пожар еще не окончательно потушен Фото: Dominick Del Vecchio/FEMA