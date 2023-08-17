Рискующим на железнодорожных переездах водителям будет сложнее избежать наказания

Контролер имантской железнодорожной станции рассказывает, что каждый день становится свидетельницей ситуации, когда водители осознанно увеличивают скорость, при запрещающем сигнале светофора. Иногда водители даже врезаются в барьер и застревают на рельсах.

"У барьера бывали разные дефекты. Может быть не каждый день, но происходят", - рассказала контролер железнодорожной станции.

Главный технический инспектор Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс указывает, что рисковать собственной жизнью и жизнью пассажиров поезда - слишком высокая плата за то, чтобы сэкономить несколько минут.

"Ставки высоки. Если происходит столкновения, шансов у водителя отделаться испугом мало", - говорит Званерс.

Latvijas dzelzceļš обещает установить новые камеры, которые будут фиксировать номерные знаки в момент нарушения и передавать изображение в участок, поэтому избежать наказания станет невозможным.