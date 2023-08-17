Умерших одиноких пенсионеров чаще находят почтальоны, чем социальные работники

В Латвии нет закона, который предусматривал бы учет и регулярный контроль одиноких пенсионеров. Ситуацию осложняет нехватка социальных работников и, в отдельных случаях, и их профессионализма.

"Пришел платить пенсию, дери открыты, постучал, никто не открывает. Открыл двери, человек лежит на полу; подошел - да, уже холодный. Вызвал все службы".

Похожий случай произошел с женщиной-почтальоном и в этом году.

"Приехала. Музыка играет, двери открыты. Стучу. Никто не отвечает. Просто на диване лежит. Да, уже холодный", - поделилась неприятным опытом Регина.

Представители Министерства благосостояния пояснили, что в Латвии недоступны статистические данные о пенсионерах, живущих в одиночку. В Центральном статистическом управлении доступны только данные о том, что в стране более 141 600 домохозяйств, состоящих из одного человека, и 417 180 человек пенсионного возраста.

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