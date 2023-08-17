Новый мэр Риги - Вилнис Кирсис

Новая коалиция также договорилась о принципах сотрудничества, обязуясь обеспечить компетентное управление в столице, преодолеть разрыв между самоуправлением и обществом, решать экономические, хозяйственные и социальные вопросы.

Кирсис родился в 1980 году. Среднее образование получил в Рижской ганзейской средней школе, учился в Латвийском университете, где получил степень бакалавра и магистра экономики.

Был председателем правления SIA Fors Fortis, членом правления SIA Cannmeat, в 2011 году баллотировался в 11-й Сейм по списку Партии реформ Затлерса и стал парламентским секретарем Министерства экономики, а в 2013 году временно исполнял обязанности депутата вместо Вячеслава Домбровского, который занимал должность министра образования и науки.

В 2014 году Кирсис баллотировался на выборах в 12-й Сейм по списку "Единства" и был избран, но в 2017 году сложил полномочия в связи с избранием в Рижскую думу. В 2016 году он снова стал парламентским секретарем Министерства экономики.

В 2020 году после роспуска Рижской думы Кирсис стал советником министра иностранных дел по экономическим и энергетическим вопросам, а позже вновь баллотировался в думу на внеочередных выборах по списку "Нового Единства" и был избран вице-мэром.