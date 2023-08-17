Новый мэр Риги - Вилнис Кирсис

В четверг, 17 августа, новым мэром Риги был избран и. о. председателя самоуправления Вилнис Кирсис ("Новое Единство", НЕ).
Кирсис был избран на эту должность 33 голосами членов новой коалиции. Между тем против его кандидатуры проголосовали 17 депутатов.
После избрания Кирсис поблагодарил и тех, кто его поддержал, и оппонентов за критику. Новый мэр призвал всех депутатов внести свою лепту в развитие Риги. "У нас могут быть разные мнения, но давайте уважать друг друга и говорить друг с другом", - сказал Кирсис.
Агентство LETA уже сообщало, что после отставки прежнего мэра Мартиньша Стакиса ("За/Прогрессивные") коалиция Рижской думы распалась из-за ухудшения отношений между двумя коалиционными партиями - "Новым Единством" и "Прогрессивными".
Новую коалицию без "Прогрессивных" сформировали "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов, блок "Код для Риги", партии "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии", а также несколько независимых депутатов и бывшие партнеры "Прогрессивных" по движению "За".
"Новое Единство" будет руководить тремя комитетами, а остальным партнерам достанется по одному. Структура руководства Рижской думы при новой коалиции будет меньше, так как у мэра будет два заместителя вместо прежних трех.
Новая коалиция также договорилась о принципах сотрудничества, обязуясь обеспечить компетентное управление в столице, преодолеть разрыв между самоуправлением и обществом, решать экономические, хозяйственные и социальные вопросы.
Кирсис родился в 1980 году. Среднее образование получил в Рижской ганзейской средней школе, учился в Латвийском университете, где получил степень бакалавра и магистра экономики.
Был председателем правления SIA Fors Fortis, членом правления SIA Cannmeat, в 2011 году баллотировался в 11-й Сейм по списку Партии реформ Затлерса и стал парламентским секретарем Министерства экономики, а в 2013 году временно исполнял обязанности депутата вместо Вячеслава Домбровского, который занимал должность министра образования и науки.
В 2014 году Кирсис баллотировался на выборах в 12-й Сейм по списку "Единства" и был избран, но в 2017 году сложил полномочия в связи с избранием в Рижскую думу. В 2016 году он снова стал парламентским секретарем Министерства экономики.
В 2020 году после роспуска Рижской думы Кирсис стал советником министра иностранных дел по экономическим и энергетическим вопросам, а позже вновь баллотировался в думу на внеочередных выборах по списку "Нового Единства" и был избран вице-мэром.
Обращаясь к депутатам Рижской думы, Кирсис подчеркнул, что его система ценностей за время работы в Рижской думе не изменилась и это нулевая терпимость к коррупции, а также ответственность за свои слова и поступки.
Говоря о приоритетах своей работы, Кирсис подчеркнул, что самым важным будет приведение в порядок уличной инфраструктуры, завершение существующих крупных строительных проектов и реализация новых.
Второй по значимости задачей является продвижение строительства нового жилья, ведь именно по этой причине население Риги за последние годы уменьшилось и в настоящее время составляет около 600 000 жителей.
Третьим крупным направлением деятельности станут инвестиции и образование. По словам Кирсиса, образование также является важным вложением в людей, чтобы они могли продуктивно работать.
Завершая свое выступление, кандидат в мэры призвал всех депутатов к сотрудничеству.
С приходом Кирсиса на пост мэра количество вице-мэров в Рижской думе уменьшится. Предполагается, что вице-мэрами останутся Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов).
Как уже сообщалось, новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном партиями в четверг.
В целях обеспечения эффективного, стабильного, легитимного и профессионального управления Рижской думой в интересах общества этот меморандум подписали депутаты от "Нового Единства", Национального объединения и Латвийского объединения регионов, партий "Честь служить Риге", "Для развития Латвии", "Движения "За!" и блока "Код для Риги".
Партнеры обязуются обеспечивать коллегиальное, конструктивное, честное сотрудничество, соблюдая установленные сферы ответственности. Партии также договорились восстановить совет фракций как действующий механизм обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу. Мэр будет раз в неделю проводить встречи партнеров по коалиции, чтобы обсудить актуальные для муниципалитета вопросы, новые инициативы и коллегиально согласовать решения.
Подписав меморандум, коалиция Рижской думы согласовала приоритеты работы. Планируется способствовать привлечению в Ригу иностранных и местных инвестиций, "решительно продолжать" внедрение принципов борьбы с коррупцией и открытости в муниципальных органах, в том числе восстановить комиссию по борьбе с коррупцией.
При этом управление муниципальными предприятиями должно быть организовано в соответствии с рекомендациями ОЭСР, с соблюдением высоких принципов надлежащего управления.
Среди приоритетов также план повышения оплаты труда работников учреждений Рижского самоуправления и замораживание зарплат депутатов.
Партнеры обязуются укреплять латышскую идентичность Риги в Латвии, принадлежность к европейским ценностям, в том числе поддерживать переход к единому, доступному и качественному образованию на латышском языке, а также увеличить ресурсы на интеграцию, в том числе создать дополнительные возможности изучения латышского языка, культуры и истории.
Коалиция намерена улучшать общественную инфраструктуру, целенаправленно внедрять инициативы Европейского зеленого курса, поддерживать социально незащищенные слои населения путем обеспечения более широкого доступа к услугам, повышения вовлеченности и участия детей и молодежи в жизни города.
Партнеры хотят дебюрократизировать самоуправление и улучшить обслуживание горожан, создав интеллектуальное и основанное на данных управление Ригой, отказавшись от ненужных процедур координации и контроля, сокращать административный аппарат самоуправления и устранять дублирующие должности.
Также выражена приверженность продолжению поддержки Украины и ее мирных жителей до полной победы Украины над агрессором.
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