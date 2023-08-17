Видео ⟩ Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов

Среди приоритетов также план повышения оплаты труда работников учреждений Рижского самоуправления и замораживание зарплат депутатов.

Партнеры обязуются укреплять латышскую идентичность Риги в Латвии, принадлежность к европейским ценностям, в том числе поддерживать переход к единому, доступному и качественному образованию на латышском языке, а также увеличить ресурсы на интеграцию, в том числе создать дополнительные возможности изучения латышского языка, культуры и истории.

Коалиция намерена улучшать общественную инфраструктуру, целенаправленно внедрять инициативы Европейского зеленого курса, поддерживать социально незащищенные слои населения путем обеспечения более широкого доступа к услугам, повышать вовлеченность и участие детей и молодежи в жизни города.

Партнеры хотят дебюрократизировать самоуправление и улучшить обслуживание горожан, создав интеллектуальное и основанное на данных управление Ригой, отказавшись от ненужных процедур координации и контроля, сократив административный аппарат самоуправления и устранив дублирующие должности.

Также выражена приверженность продолжению поддержки Украины и ее мирных жителей до полной победы Украины над агрессором.

В пресс-конференции приняли участие и. о. председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, вице-мэры Линда Озола и Эдвард Ратниекс, председатель фракции "Честь служить Риге" (ЧСР) Юрис Радзевич, председатель фракции "Для развития Латвии" Виестурс Зепс и сопредседатель "Движения "За!", председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина. Пресс-конференция прошла в Каминном зале ратуши.

В 10 часов утра объявлено заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра Риги.

В повестке дня только один вопрос - выборы мэра.

Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.

С приходом Кирсиса на пост мэра количество вице-мэров в Рижской думе уменьшится. Предполагается, что вице-мэрами останутся Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов).