Видео ⟩ Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов

Новая коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном партиями в четверг. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
В целях обеспечения эффективного, стабильного, легитимного и профессионального управления Рижской думой в интересах общества этот меморандум подписали депутаты от "Нового Единства", Национального объединения и Латвийского объединения регионов, партии "Честь служить Риге", "Для развития Латвии", "Движения "За!" и блока "Код для Риги".
Партнеры обязуются обеспечивать коллегиальное, конструктивное, честное сотрудничество, соблюдая установленные сферы ответственности. Партии также договорились восстановить совет фракций как действующий механизм обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу. Мэр будет раз в неделю проводить встречи партнеров по коалиции, чтобы обсудить актуальные для муниципалитета вопросы, новые инициативы и коллегиально согласовать решения.
Подписав меморандум, коалиция Рижской думы согласовала приоритеты в работе. Планируется способствовать привлечению в Ригу иностранных и местных инвестиций, "решительно продолжать" внедрение принципов борьбы с коррупцией и открытости в муниципальных органах, в том числе восстановить комиссию по борьбе с коррупцией.
При этом управление муниципальными предприятиями должно быть организовано в соответствии с рекомендациями ОЭСР, с соблюдением высоких принципов надлежащего управления.
Среди приоритетов также план повышения оплаты труда работников учреждений Рижского самоуправления и замораживание зарплат депутатов.
Партнеры обязуются укреплять латышскую идентичность Риги в Латвии, принадлежность к европейским ценностям, в том числе поддерживать переход к единому, доступному и качественному образованию на латышском языке, а также увеличить ресурсы на интеграцию, в том числе создать дополнительные возможности изучения латышского языка, культуры и истории.
Коалиция намерена улучшать общественную инфраструктуру, целенаправленно внедрять инициативы Европейского зеленого курса, поддерживать социально незащищенные слои населения путем обеспечения более широкого доступа к услугам, повышать вовлеченность и участие детей и молодежи в жизни города.
Партнеры хотят дебюрократизировать самоуправление и улучшить обслуживание горожан, создав интеллектуальное и основанное на данных управление Ригой, отказавшись от ненужных процедур координации и контроля, сократив административный аппарат самоуправления и устранив дублирующие должности.
Также выражена приверженность продолжению поддержки Украины и ее мирных жителей до полной победы Украины над агрессором.
В пресс-конференции приняли участие и. о. председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, вице-мэры Линда Озола и Эдвард Ратниекс, председатель фракции "Честь служить Риге" (ЧСР) Юрис Радзевич, председатель фракции "Для развития Латвии" Виестурс Зепс и сопредседатель "Движения "За!", председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.
Пресс-конференция прошла в Каминном зале ратуши.
В 10 часов утра объявлено заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра Риги.
В повестке дня только один вопрос - выборы мэра.
Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").
Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.
С приходом Кирсиса на пост мэра количество вице-мэров в Рижской думе уменьшится. Предполагается, что вице-мэрами останутся Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов).
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