В среду утонули два человека

В среду, 16 августа, спасатели вместе с сотрудниками Рижской муниципальной полиции нашли в Даугаве у Яунциема гатве тело утонувшего, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вечером от очевидца поступила информация о том, что в Яунберзской волости Добельского края человек нырнул в пруд и не выплыл. Спасатели нашли в водоеме тело погибшего.
С наступлением жары количество происшествий на воде растет, поэтому VUGD напоминает о правилах безопасного купания: чем жарче погода, тем медленнее следует заходить в воду, а плавание в состоянии алкогольного опьянения опасно, так как пропадает способность объективно оценивать ситуацию.
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