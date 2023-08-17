В среду утонули два человека

Вечером от очевидца поступила информация о том, что в Яунберзской волости Добельского края человек нырнул в пруд и не выплыл. Спасатели нашли в водоеме тело погибшего.

С наступлением жары количество происшествий на воде растет, поэтому VUGD напоминает о правилах безопасного купания: чем жарче погода, тем медленнее следует заходить в воду, а плавание в состоянии алкогольного опьянения опасно, так как пропадает способность объективно оценивать ситуацию.