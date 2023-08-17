В Германии из-за сильного дождя начались наводнения; отменены десятки авиарейсов

В среду буря прошла через юго-западные районы Германии, вызвав сильные ливни и более 25 000 разрядов молний в час.

Аэропорт Франкфурта, который является крупнейшим и самым загруженным в Германии, сообщил, что в среду вечером на взлетной полосе накопилось большое количество воды, из-за чего пришлось прервать рейсы более чем на два часа. На сайте аэропорта указано, что было отменено около 90 рейсов, а еще 23 рейса, направлявшихся во Франкфурт, были перенаправлены в другие аэропорты.

"Сегодня ситуация определенно снова стабилизируется. Здесь по-прежнему есть пассажиры, которых нужно регистрировать на новые рейсы", - сообщил агентству AFP представитель аэропорта.

Ливни в юго-западной и центральной частях Германии в среду вызвали наводнения - затопило улицы и подвалы зданий. В Гельзенкирхене спасательным службам пришлось спасать людей из автомобилей на затопленных дорогах. Наводнение в городе началось быстро, и по некоторым улицам можно было проехать только на надувных лодках. Упавшие деревья повредили автомобили.

Во Франкфурте пожарно-спасательная служба с вечера среды до утра четверга получила более 350 вызовов в связи с затопленными зданиями и 17 вызовов на упавшие деревья. Чтобы справиться с большой нагрузкой, служба отозвала сотрудников с выходных.