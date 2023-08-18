Фото ⟩ Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Москвой

По информации минобороны РФ, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО около 4 утра по московскому времени.

В Москве был сбит дрон Фото: SHAMIL ZHUMATOV

"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в заявлении минобороны РФ.

По информации московских экстренных служб, в результате падения беспилотника зафиксированы разрушения в одном из павильонов "Экспоцентра" в центре Москвы.

"Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения - около 30 кв. метров", - сказал представитель экстренных служб Москвы.

Воздушное пространство в районе московских аэропортов, закрытое в связи с инцидентом, согласно последним сообщениям, сейчас снова открыто.