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Фото ⟩ Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Москвой

rus.tvnet.lv
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Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Москвой
Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Москвой Фото: Reuters/ScanPix

Минобороны РФ сообщило о поражении БПЛА, который пытался этой ночью атаковать объекты в Москве. Ранее о падении беспилотника в районе Краснопресненской набережной сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Русская служба BBC.

По информации минобороны РФ, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО около 4 утра по московскому времени.

В Москве был сбит дрон
В Москве был сбит дрон Фото: SHAMIL ZHUMATOV

"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в заявлении минобороны РФ.

По информации московских экстренных служб, в результате падения беспилотника зафиксированы разрушения в одном из павильонов "Экспоцентра" в центре Москвы.

"Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения - около 30 кв. метров", - сказал представитель экстренных служб Москвы.

Воздушное пространство в районе московских аэропортов, закрытое в связи с инцидентом, согласно последним сообщениям, сейчас снова открыто.

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