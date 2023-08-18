Силиня: переговоры о новом правительстве могут начаться с чистого листа

Как отметила Силиня, в первую очередь с президентом будут обсуждаться предстоящие задачи. По многим вопросам, о которых в четверг говорил президент, можно достичь соглашения с представленными в Сейме партиями, которые могут войти в новую коалицию. В то же время есть не столь "однозначные" вопросы, например, о Стамбульской конвенции, поскольку есть партии, которые ее не поддержат.

Силиня отметила, что уверена в том, что у новой коалиции будет большинство, но хотела бы, чтобы она была как можно более широкой.

По ее словам, есть сигналы о том, что войти в состав нового правительства могут также "Объединенный список" и Нацобъединение, но для этого нужны переговоры.

Как сообщалось, в четверг премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал президенту прошение об отставке. На следующей неделе Ринкевич начнет консультации во всеми представленными в Сейме партиями о предпочтительной модели коалиции и возможных кандидатах на пост премьер-министра.