В BKUS маленькому ребенку пришлось ждать срочной операции 12 часов

Утром 16 августа девочка Сильва играла с мыльными пузырями и упала на стоящий на полу стакан. Она получила глубокие раны, и ее увезли в Детскую больницу, рассказала мать.

Обследовав ребенка, врач сказал, что потребуется операция под общим наркозом.

Мать с ребенком провели в больнице 12 часов, ожидая операцию.

Все это это время девочке давали обезболивающие, меняли повязки и оказывали психологическую помощь.

Администрация Детской больницы назвала произошедшее неудачным стечением обстоятельств, что происходит нечасто.

"Как только стало ясно, что время ожидания пациентов увеличивается, были привлечены все доступные детские хирурги, анестезиологи, операционные сестры, которым мы очень благодарны, потому что они прибыли в нерабочее время и остались до ночи. Некоторые даже пришли с детьми", - сказала врач Детской больницы Ренате Снипе в беседе с онлайн-журналом KLIK.

Интервью с матерью ребенка Анитой и подробности произошедшего - в онлайн-журнале KLIK.