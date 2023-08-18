Литва отказала в политическом убежище белорусской правозащитнице

Это решение связано с тем, что она брала интервью у российского политика Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Ольга Карач сейчас проживает в Литве. Пока неизвестно, как долго она сможет оставаться в стране.

Ольга Карач - активистка, руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом". Комитет госбезопасности Беларуси в сентябре 2021 года внес Карач в "список террористов", а МВД Беларуси в мае 2022 года объявило организацию "Наш дом" экстремистским формированием.

Власти Беларуси аннулировали белорусский паспорт Ольги Карач.