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Почему машина полиции объезжает очередь на техосмотр? Стражи порядка объяснили

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Очередь на станцию техосмотра
Очередь на станцию техосмотра Фото: Arturs Cukurs/X

18 августа пользователь соцсетей поделился своим недоумением по поводу произошедшего в очереди на техосмотр в CSDD в Валмиере. "Почему полицейский автомобиль объезжает очередь и вежливо приглашается перед честно стоящими в очереди гражданами?" Полиция предоставила пояснения.

"Есть какой-то установленный законом приоритет, или просто действует местный блат?" - спрашивает пользователей соцсетей из Валмиеры.

Полиция в своем ответе сообщила следующее: "У упомянутого транспортного средства была предварительная запись на техосмотр 18 августа 2023 года в 11:00".

Нужно принять во внимание, что еще с 2018 года на техосмотр в CSDD можно записаться на определенное время в электронном виде.

Водители, которые знают, когда и во сколько хотят отправиться на техосмотр, могут воспользоваться этой услугой, снизив таим образом время на прохождение техосмотра.

Клиенту необходимо в указанное в заявке на портале электронных услуг CSDD время явиться в кассу станции техосмотра CSDD и получить номерок. Номерок нужно получать и в случае, если на портале электронных услуг до этого были совершены все платежи за техосмотр. Заранее можно записаться не только на следующий день, но и на более длительный срок.

CSDD напоминает - чтобы ускорить процесс прохождения техосмотра, можно заранее осуществить все платежи на e.csdd.lv.

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