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В Риге за кражи из пакоматов Omniva задержаны два человека

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Пакомат Omniva
Пакомат Omniva Фото: Erakogu

В Риге два человека задержаны по подозрению в кражах из пакоматов, сообщает Государственная полиция.

Полиция получила информацию о взломе дверей и краже из нескольких пакоматов Omniva, которые произошли в июне в рижских микрорайонах Иманта и Ильгюциемс.

В ходе расследования были получены записи с камер видеонаблюдения, на которых видны два человека - мужчина и женщина, которые, возможно, совершили эти кражи. Стражи порядка выяснили личности подозреваемых и в четверг, 17 июля, они были задержаны.

Задержанные - мужчина 2000 года рождения и женщина 1994 года рождения, ранее они уже были судимы за имущественные преступления.

По информации полиции, эти люди, возможно, в целом украли из восьми шкафчиков товары примерно на 200 евро, нанеся таким образом ущерб предприятию. Во время обыска полицейские нашли и изъяли часть украденных посылок.

В пятницу планируется принять решение о заключении задержанных под стражу.

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