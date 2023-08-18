Сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца отправили в СИЗО

Утром в четверг домой к Мельконьянцу пришли с обыском. Кроме того, обыски прошли у членов движения «Голос» сразу в восьми регионах России.

Из постановления об обыске одного из наблюдателей (есть в распоряжении Би-би-си) следует, что уголовное дело связано с деятельностью международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO), членом которой был «Голос».

Минюст включил ее в реестр нежелательных в сентябре 2021 года, через месяц после того как «Голос» объявили «иноагентом». После этого российское движение приостановило свое членство в европейской организации.

«После объявления ENEMO нежелательной организацией мы специально выпускали заявления, что больше с ними не работаем, никакого взаимодействия у нас с ними больше не было. Но пытаются привязать нас к ним каким-то образом», — заявил Би-би-си сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

Весной 2022 года суды Челябинской области и Нижнего Новгорода в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов пришли к выводу, что «Голос» до сих пор входит в эту европейскую ассоциацию. Ссылки на эти решения есть и в постановлении об обыске.