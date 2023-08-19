За поддержку страны-агрессора еще никого не лишили гражданства Латвии

Поправки к закону "О гражданстве", принятые в апреле прошлого года, предусматривают лишение гражданства Латвии лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, которые совершили действия, которые разрушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военные преступления, или если лицо само участвовало в совершении таких действий, и только, если в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляют учреждения государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

Соответствующий вопрос актуализировался после полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с принятием таких изменений государству может быть принято решение о лишении российского миллиардера Петра Авена гражданства.

Министерство финансов США установило санкции для обоих учредителей и акционеров Alfa Bank: Петра Авена и Михаила Фридмана. Бюро по защите Конституции в своем заключении о возможном лишении Авена гражданства Латвии учитывает установленные США санкции. PMLP отметило, что сейчас этот процесс не начат, так как управление должно получить заключение от учреждения госбезопасности.

После вторжения России в Украину, Авен и Фридман покинули страну, но оказались в санкционных списках Европейского Союза (ЕС) и Великобритании. К самому банку также применены санкции ЕС и США.

Недавно TV3 Ziņas сообщили, что Авен планирует использовать все юридические средства, чтобы сохранить гражданство Латвии.