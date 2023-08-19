Видео ⟩ Много неотвеченных вопросов. Сосед рассказывает о трагическом пожаре в Пурвциемсе

В больницу отвезли одного взрослого, но состояние пострадавшего не раскрывается.

Соседи, встретившиеся на месте происшествия, еще не разобрались в том, что произошло.

Некий местный мужчина рассказывает: "Это произошло на кухне, пламени не было, очень сильное задымление. Они живут там вшестером 0 двое маленьких детей, дедушка с бабушкой и родители".

"С этой семьей это не первый случай. У них девочка выпадала из окна, спасло то, что внизу под окном есть кусты, смягчившие падение", - сказал мужчина.

Эту информацию передаче не удалось подтвердить, однако представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил, что семья не была в поле зрения Рижской социальной службы.

В настоящее время службы не желают скоропостижно предоставлять до конца непроверенную информацию, поэтому пока неясно, находились ли дети в квартире одни или вместе с кем-то из взрослых. Не предоставляется информация о том, сколько людей из здания эвакуировалось.

Уже сообщалось, что Госполиция начала уголовный процесс о трагическом пожаре.

Видео: сюжет Degpunktā