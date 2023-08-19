Агрессивный мужчина жестоко избил свою мать. Соседи возмущены бездействием полиции

"Сегодня вызвали полицию и скорую помощь, потому что человек так сильно избил свою мать, что она попросила помощи у соседей, у которых спряталась".

"Мать сейчас в больнице, а сын уже через 6 часов оказался на свободе, ходит по двору дома, угрожает соседям, говорит, что он король и Госполиция против него бессильна", - пишет Герда.

Из-за опасности, грозящей ей самой и ее соседке, Герда обратилась за помощью к общественности, рассказав о происходящем в социальных сетях. Она хочет выяснить, на каком основании такой человек находится на свободе.