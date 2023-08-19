Агрессивный мужчина жестоко избил свою мать. Соседи возмущены бездействием полиции

"Уже давно в моем доме есть проблемы с одним конкретным соседом. Несколько раз вызывали полицию, потому что человек нарушает покой, угрожает соседям топором, регулярно бьет свою мать", - начинает свое открытое обращение в полицию пользовательница Twitter (X) Герда.
"Сегодня вызвали полицию и скорую помощь, потому что человек так сильно избил свою мать, что она попросила помощи у соседей, у которых спряталась".
"Мать сейчас в больнице, а сын уже через 6 часов оказался на свободе, ходит по двору дома, угрожает соседям, говорит, что он король и Госполиция против него бессильна", - пишет Герда.
Из-за опасности, грозящей ей самой и ее соседке, Герда обратилась за помощью к общественности, рассказав о происходящем в социальных сетях. Она хочет выяснить, на каком основании такой человек находится на свободе.
"Это зависит только от того, напишет ли мать как потерпевшая заявление в полицию? Кого мне еще затэгать, кроме вас, Госполиция, чтобы узнать больше о том, как защитить себя и других соседей? СПАСИБО", - написал Герда, по словам которой сосед взломал дверь ломом, после чего вызванный наряд полиции не стал забирать его. "Подождут, пока его мать вернется домой из больницы (она будет дома сегодня вечером), а там посмотрят. Это нормально?" - пишет женщина в соцсетях.
Полиция отреагировала на твиты и дала ответ об инциденте, в котором сообщила, что экипаж полиции покинул место происшествия, поскольку был получен другой вызов, на который необходимо было незамедлительно отправиться. Также Twitter-аккаунт полиции сообщил, что сотрудники посетили пострадавшую в медучреждении, объяснили ей ее права на защиту и получили подтверждение, что женщина после оказания ей помощи обратится в полицию с заявлением. По словам правоохранителей, мужчина был задержан только на период отрезвления, а дальнейшие процессуальные действия могут быть предприняты после обращения пострадавшей с заявлением.
Ответ Госполиции Герда оценила как бессмысленный.
Общение с правоохранителями в публичном пространстве началось 18 августа. Сегодня Герда опубликовала фотографию двери, которую сосед пытался взломать ломом.
Nākamā diena. Šādus cilvēkus laikam var izglābt tikai paši. Ko mēs te vispār cepamies pic.twitter.com/3L8jQCOxhR— Gerda Čevere (@gerda_c) August 19, 2023
Герда также отправилась давать показания о произошедшем, что сделает и потерпевшая. Между тем, по словам Герды, другие соседи решили "не вмешиваться в чужие дела".
Реагируя на заявления, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести. В настоящее время полиция проводит уголовно-процессуальные мероприятия, в том числе потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
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