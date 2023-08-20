Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Социологи не проводили отдельных исследований общественного мнения относительно декриминализации порнографии, однако авторы законопроекта утверждают: ее доступность для совершеннолетних людей больше не воспринимается украинским обществом как опасное деяние. В подтверждение они приводят электронную петицию о легализации порно, которая прошлым летом собрала 25 тысяч подписей всего за два месяца.

Осенью 2022 года с призывом декриминализировать порнографию выступили более 20 неправительственных организаций - от ассоциаций секс-работников до объединений юристов. Большинство из них с февраля 2023 года включились в работу правоохранительного комитета Верховной рады над текстом нынешнего законопроекта.

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Порнография без экстремальщины

Законопроект Железняка предлагает новое определение порнографии, лишенное моральных оценок: "изображение личности в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованное в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении, или любое изображение половых органов в сексуальных целях".

В связи с этим авторы инициативы хотят существенно переписать статью 301 Уголовного кодекса: оставить незаконной только съемку и распространение порно без согласия изображенных на нем людей, сбыт порнографии несовершеннолетним или изготовление так называемой "экстремальной" порнографии - содержащей изображение насилия, секса с животными (зоофилию) или умершими (некрофилию). За такие действия ответственность могут даже усилить - вплоть до 10 лет лишения свободы в случае повторного или группового преступления.

Предлагают народные депутаты оставить и ответственность за съемки или распространение детского порно. Наказание за него в Украине достаточно строгое, согласно международным обязательствам - вплоть до 15 лет лишения свободы. На международные обязательства по противодействию торговле людьми опирается и статья 302 УК - "Создание или содержание мест разврата", предусматривающая наказание до пяти лет тюрьмы для организаторов "взрослых" борделей и до 10 - в случае привлечения несовершеннолетних. Впрочем эту статью авторы инициативы хотят полностью изъять из Кодекса, ведь, по их мнению, она "не борется с незаконной сексуальной эксплуатацией, но помогает попасть за решетку взрослым людям, которые по собственной инициативе вступают в сексуальные отношения".

Из 25 подписантов законопроекта о частичной декриминализации порнографии 20 входят в президентскую фракцию "Слуга народа". Впрочем, это еще не гарантирует скорого принятия законопроекта, объясняет DW один из членов комитета по правоохранительной деятельности, причастный к его разработке. "Над инициативой работали достаточно долго. Но идею полностью отменить ответственность за порнографию не поддержали в офисе президента, поэтому законопроект подается не от комитета, а регистрируется оппозицией", - объясняет депутат, который впрочем, поставил свою подпись под законопроектом.