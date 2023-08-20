Фото ⟩ Дроны атаковали Москву, Курск и Ростовскую область; два аэропорта временно закрыты

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что беспилотник был замечен около 4 утра над Ступинским районом Московской области и был нейтрализован радиоэлектронными глушителями до потери управления и крушения в безлюдной местности.

Пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно прекратили прием и отправку рейсов в ночное время. Некоторые рейсы были перенаправлены в аэропорт Шереметьево, расположенный к северо-западу от Москвы, а некоторые самолеты ожидали посадки, кружа под Рязанью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ночной атаке беспилотников на Курск. Беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала, после чего возник пожар.

Пять человек получили легкие ранения осколками стекла. В результате удара повреждена не только крыша вокзала, но и фасад, перрон, зал ожидания и пешеходный тоннель. Курск расположен примерно в 90 километрах от границы России с Украиной.

Рано утром три беспилотника атаковали Ростовскую область. По словам губернатора Василия Голубева, они были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Два беспилотника упали на территорию воинской части в Каменске, еще один - в километре от Новошахтинска. Никто не пострадал.

Украинские власти пока не комментировали эти заявления.

Информацию, предоставленную российскими пропагандистскими агентствами и официальными лицами, следует оценивать критически, так как подтвердить ее из независимых источников пока не удалось.

В последние месяцы атаки дронов в России - не редкость. Украина во многом не берет на себя прямую ответственность за нападения, но президент Украины Владимир Зеленский в конце июля заявил, что война постепенно возвращается на территорию России, и подчеркнул, что это "неизбежный и справедливый процесс".