Черная суббота: из водоемов Латвии подняты тела трех погибших

Один из погибших был обнаружен в субботу утром в Риге в Даугаве, а второй - в полдень в Болдерайском карьере.

В свою очередь, в 15:00 спасатели отправились на Мейранское озеро в Резекненском крае, где, согласно предоставленной позвонившим в службу информации, у купающегося в озере человека предположительно возникли проблемы со здоровьем. Очевидцы доставили утопающего, а затем и медиков, на остров посреди озера, а позже спасатели на лодке вывезли тело погибшего с острова на берег.

Уже сообщалось, что за последние сутки в VUGD поступило 79 вызовов, из них 20 на пожары, 45 - на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными.

Также в субботу в Даугавпилсе, в результате взрыва при разогреве газового баллона над огнем пострадал человек, сообщили в VUGD. Звонок на место происшествия поступил в субботу в 23:00.