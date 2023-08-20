В Instagram-аккаунте российского юмориста Максима Галкина, покинувшего РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, появилась публикация, посвященная российскому обстрелу украинского города Чернигова, при котором погибли 7 человек, а пострадали 148. Известно, что среди погибших был шестилетний ребенок.
"Лето, август, дети, смерть": Максим Галкин о российском обстреле Чернигова, где погибла 6-летняя девочка
"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что, мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет, - написал Максим в публикации. - Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери".
Также юморист подчеркнул, что намеренно не публикует фотографию погибшего ребенка: "Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. (...) Думаю, вот они, ее любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело".
Кроме того, Максим предсказал потенциальную реакцию некоторых комментаторов: "А еще есть отдельные взрослые тети с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей. Это успокаивает их".
При этом артист рассказал, что когда-то выступал в театре, куда попала российская ракета. "Соболезнования жителям Чернигова", - закончил он свое обращение.
Как сообщает "Медуза", погибшую девочку звали София.
Как сообщалось, в субботу, 19 августа, российские войска обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек (в том числе шестилетний ребенок) и ранены 148, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в числе пострадавших 15 детей и столько же сотрудников полиции. 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Киев на реанимационном автомобиле.
Большинство пострадавших и погибших, по словам властей Украины, в момент атаки находились за пределами драмтеатра, куда ударила ракета. По словам уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, большая часть мирных жителей пострадали в районе остановки общественного транспорта в центре Чернигова.
"Жертвы находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где освящали фрукты. Мы должны четко задокументировать это военное преступление. Это ляжет в копилку доказательной базы преступлений РФ против человечества", - сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.
19-21 августа в городе объявлены днями траура.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Макисм Галкин с супругой Аллой Пугачевой покинули РФ. В настоящий момент пара с детьми проживает в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.
В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.
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