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"Лето, август, дети, смерть": Максим Галкин о российском обстреле Чернигова, где погибла 6-летняя девочка

rus.tvnet.lv
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: скриншот видео

В Instagram-аккаунте российского юмориста Максима Галкина, покинувшего РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, появилась публикация, посвященная российскому обстрелу украинского города Чернигова, при котором погибли 7 человек, а пострадали 148. Известно, что среди погибших был шестилетний ребенок.

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что, мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет, - написал Максим в публикации. - Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери".

Также юморист подчеркнул, что намеренно не публикует фотографию погибшего ребенка: "Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. (...) Думаю, вот они, ее любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело".

Кроме того, Максим предсказал потенциальную реакцию некоторых комментаторов: "А еще есть отдельные взрослые тети с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей. Это успокаивает их".

При этом артист рассказал, что когда-то выступал в театре, куда попала российская ракета. "Соболезнования жителям Чернигова", - закончил он свое обращение.

Как сообщает "Медуза", погибшую девочку звали София.

Как сообщалось, в субботу, 19 августа, российские войска обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек (в том числе шестилетний ребенок) и ранены 148, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в числе пострадавших 15 детей и столько же сотрудников полиции. 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Киев на реанимационном автомобиле.

Большинство пострадавших и погибших, по словам властей Украины, в момент атаки находились за пределами драмтеатра, куда ударила ракета. По словам уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, большая часть мирных жителей пострадали в районе остановки общественного транспорта в центре Чернигова.

"Жертвы находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где освящали фрукты. Мы должны четко задокументировать это военное преступление. Это ляжет в копилку доказательной базы преступлений РФ против человечества", - сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

19-21 августа в городе объявлены днями траура.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Макисм Галкин с супругой Аллой Пугачевой покинули РФ. В настоящий момент пара с детьми проживает в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.

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