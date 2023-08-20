"Лето, август, дети, смерть": Максим Галкин о российском обстреле Чернигова, где погибла 6-летняя девочка

При этом артист рассказал, что когда-то выступал в театре, куда попала российская ракета. "Соболезнования жителям Чернигова", - закончил он свое обращение.

Как сообщает "Медуза", погибшую девочку звали София.

Как сообщалось, в субботу, 19 августа, российские войска обстреляли украинский город Чернигов близ границы с Беларусью. В результате удара погибли 7 человек (в том числе шестилетний ребенок) и ранены 148, повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в числе пострадавших 15 детей и столько же сотрудников полиции. 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Киев на реанимационном автомобиле.

Большинство пострадавших и погибших, по словам властей Украины, в момент атаки находились за пределами драмтеатра, куда ударила ракета. По словам уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, большая часть мирных жителей пострадали в районе остановки общественного транспорта в центре Чернигова.

"Жертвы находились в автомобильном транспорте, шли через пешеходный переход, шли из трех церквей, где освящали фрукты. Мы должны четко задокументировать это военное преступление. Это ляжет в копилку доказательной базы преступлений РФ против человечества", - сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

19-21 августа в городе объявлены днями траура.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Макисм Галкин с супругой Аллой Пугачевой покинули РФ. В настоящий момент пара с детьми проживает в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.