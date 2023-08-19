Фото и видео ⟩ Российская ракета ударила в центр Чернигова: погибло семь человек, почти 150 ранено

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

Военно-воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетного удара в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Впоследствии и об угрозе удара дронов в Черниговской области.

Как в интервью BBC заявил действующий мэр Чернигова Александр Ломако, российский удар был "террористическим нападением и военным преступлением против мирных жителей".

"Это центр города, полдень, там было много людей, - подчеркнул глава города. - К тому же это религиозный праздник, люди пришли на службу. Так что это невозможно расценить иначе как военное преступление против мирных граждан, еще одно российское военное преступление".

"Я понимаю, что их мишенью было военное мероприятие, проходившее в здании драматического театра, - сказал Ломако по поводу организованной в театре выставки дронов. - Но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители".

Фото: Чернигов после попадания ракеты

"Площадь, политехнический университет, театр. Обычная суббота, которую Россия превратила в день боли и потери. Есть погибшие, есть раненые", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.